Клубу не до футбола: ужасное землетрясение в Турции сорвало трансфер футболиста Динамо

Киевское Динамо было близко к очередному трансферу в текущее межсезонье-2022/2023. Александр Андриевский мог перебраться в Турцию.

Как будто Хатайспор был главным претендентом на Андриевского. Турецкий клуб даже сделал конкретное предложение Динамо по полузащитнику.

Стоит прочесть Чудом выжили: троих футболистов Хатайспора вытащили из-под завалов после землетрясения в Турции

Нефутбольная причина

Однако переход динамовца в Турцию сорвался. Нет, не из-за финансовых прихотей Динамо или неудовлетворительного предложения Хатайспора, а из-за катастрофы. 6 февраля Турцию и Сирию всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 7,8.

Отметим, что в СМИ была информация о заинтересованности Андриевским от лидера Первой лиги Украины житомирского Полесья. Которую впоследствии опровергли.

Интересно, что Андриевский соединен контрактом с Динамо до конца сентября 2025 года. По данным Transfermarkt, стоимость трансфера полузащитника составляет один миллион евро

Город Хатай, где как раз базируется потенциальный покупатель на Андриевском, сильно пострадал от стихии. Пока Хатайспора не до новых трансферов, ведь под завалами домов остаются работники этого футбольного клуба.

К счастью, спасателям удалось вытащить живыми трех футболистов Хатайспора и клубного переводчика, еще один выбрался из-под обломков своими силами.

В эпицентре землетрясения оказалась и украинская волейболистка Олеся Рыхлюк, выступающей за турецкий клуб Чукурова Спортсменка рассказала о страшных событиях.

Также последствия землетрясения почувствовала на себе семья украинского тренера Аль-Айна Сергея Реброва, проживающая в ОАЭ.

Что известно о карьере Александра Андриевского

Начинал карьеру в Металлист-2, но с перерывами в аренду в Горняк-Спорт.

В феврале 2015 остался без клуба, но уже в марте того года подписал контракт с Динамо-2.

Ради игровой практики отправился в аренду в одесский Черноморец и луганскую Зорю.

В последний день июня 2018 года вернулся в Динамо-2, а уже на следующий день присоединился к основе киевлян, за которых выступает в настоящее время.

Но не получает много игровой практики от Мирчи Луческу, потому хотел бы покинуть команду. В текущем сезоне провел за "бело-синих" всего 11 матчей, в которых не отличился результативными действиями.