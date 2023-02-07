6 февраля Анна Реброва, жена украинского наставника, сообщила в своем инстаграмме, что их семья на себе испытала все ужасы землетрясения. Ночью супруги проснулись от громких звуков. Сначала пара подумала, что это ветер, но как оказалось впоследствии все серьезнее.

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Анна Реброва: Свет сам начал включаться в комнатах

Последствия землетрясения, всколыхнувшего Турцию и Сирию, были слышны вплоть до Аль-Айна в ОАЭ, где базируется одноименный футбольный клуб Аль-Айн. Именно эту команду возглавляет Сергей Ребров с июня 2021 года.

Сегодня ночью мы с мужем проснулись от громких звуков, будто свистит что-то в доме и хнычет, думали ветер, но нет, это был не он. Сейчас поняли, что это последствия землетрясения, было страшно, свет сам начал включаться в комнаты,

– написала жена Реброва.

Напомним, что до сих пор под завалами в Турции остается футболист турецкого Хайтаспора Кристиан Атсу и спортивный директор команды Танера Савута. Вечером 6 февраля появилась информация о спасении бывшего вингера Челси и Эвертона, но впоследствии президент турецкого клуба опроверг эти слухи, которые оказались ложными.

Также на своей коже землетрясение пережила украинская волейболистка Олеся Рыхлюк, живущая и играющая в Турции. Спортсменка выступает за местный Чукурова, который базируется в Адане, жестоко пострадавшем от землетрясения.