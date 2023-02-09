Как будто Хатайспор был главным претендентом на Андриевского. Турецкий клуб даже сделал конкретное предложение Динамо по полузащитнику.

Стоит прочесть Чудом выжили: троих футболистов Хатайспора вытащили из-под завалов после землетрясения в Турции

Нефутбольная причина

Однако переход динамовца в Турцию сорвался. Нет, не из-за финансовых прихотей Динамо или неудовлетворительного предложения Хатайспора, а из-за катастрофы. 6 февраля Турцию и Сирию всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 7,8.

Отметим, что в СМИ была информация о заинтересованности Андриевским от лидера Первой лиги Украины житомирского Полесья. Которую впоследствии опровергли.

Интересно, что Андриевский соединен контрактом с Динамо до конца сентября 2025 года. По данным Transfermarkt, стоимость трансфера полузащитника составляет один миллион евро

Город Хатай, где как раз базируется потенциальный покупатель на Андриевском, сильно пострадал от стихии. Пока Хатайспора не до новых трансферов, ведь под завалами домов остаются работники этого футбольного клуба.

К счастью, спасателям удалось вытащить живыми трех футболистов Хатайспора и клубного переводчика, еще один выбрался из-под обломков своими силами.

В эпицентре землетрясения оказалась и украинская волейболистка Олеся Рыхлюк, выступающей за турецкий клуб Чукурова Спортсменка рассказала о страшных событиях.

Также последствия землетрясения почувствовала на себе семья украинского тренера Аль-Айна Сергея Реброва, проживающая в ОАЭ.

Важно! Все детали о землетрясении в Турции и Сирии узнайте – по ссылке.

Что известно о карьере Александра Андриевского