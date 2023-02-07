Спасателям удалось вытащить из-под завалов не только 31-летнего левого вингера Хатайспора Кристиана Атсу. Также достали еще двух футболистов Бертуга Йылдырима, Бурака Уксюза и клубного переводчика. Все, к счастью, живы. Об этом сообщил пресс-секретарь турецкого клуба Мустафа Озат.

К теме Спасение игрока оказалось фейком: эксфутболист Челси по-прежнему находится под завалами в Турции.

Хорошие новости из разбитой землетрясением Турции

Отметим, что еще один защитник этого футбольного клуба Керим Аличи самостоятельно выбрался из-под завалов после жуткого землетрясения.

Обратите внимание! К сожалению, ужасная трагедия, всколыхнувшая Турцию и Сирию унесла жизни уже более 5 тысяч человек. Эта сумма может возрасти в несколько раз. Подробнее о землетрясении в этих странах читайте – по ссылке.

Однако на этом хорошие новости для Хатайспора закончились. Еще несколько представителей клуба остаются под обломками, в том числе спортивный диретор команды Танер Савут.

Кристиана Атсу обнаружили, но он ранен. Наш спортивный директор Танер Савут все еще считается пропавшим. Связи с ним нет. Дом очень пострадал. Мы постепенно приближаемся к концу этих ужасных часов,

– рассказал Озат.

Напомним, что вечером 6 февраля уже появлялась информация о спасении Атса, но позже президент Хатайспора опроверг эти слухи. К счастью, хороших новостей по футболистам мы дождались.

Интересно, что именно "Родившийся в рубашке" Атсу стал автором победного гола для Хатайспора в ворота Касимпаша (1:0). Матч состоялся накануне ужасающей катастрофы 5 февраля.