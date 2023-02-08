6 февраля в Турции произошла серия мощных землетрясений, эпицентром которых был город Кахраманмараш. Стихийное бедствие повлекло за собой масштабные разрушения, в результате которых под завалами оказалось большое количество людей.
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Трагическая гибель голкипера
Жертвой смертоносного землетрясения стал 28-летний вратарь Ени Малатьяспор Ахмет Эюп Тюркаслан. Он вместе с женой оказался под завалами.
Жену 28-летнего голкипера удалось спасти, а вот сам футболист погиб. Когда спасатели добрались до Тюркаслана, его тело было уже бездыханно.
О гибели вратаря сообщил его клуб Ени Малатьяспор.
Наш вратарь Ахмет Эюп Тюркаслан лишился жизни после того, как его раздавило во время землетрясения. Пусть Бог помилует его. Почивай с миром,
– говорится в сообщении клуба.
Что известно о погибшем футболисте
- Ахмет Эюп Тюркаслан родился в Газиантепе, где в структуре местного клуба начал футбольную карьеру.
- В профессиональном футболе дебютировал в Бугсашспоре в 2013 году, за который провел 40 матчей в третьей по рангу лиге Турции.
- Игра голкипера привлекла внимание клубов элитных дивизионов, поэтому следующей его командой стал Османлиспор, выступавший в Суперлиге.
- Сезон 2020/21 Эюп провел в команде Умраниеспор, после чего перешел в Ени Малатьяспор.
- Всего на профессиональном уровне сыграл 94 матча, в которых пропустил 122 гола.