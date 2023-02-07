Украинская спортсменка на собственной шкуре пережила все ужасы землетрясения в Турции. Олеся Рыхлюк на своей странице в инстаграмме призналась, что получила много сообщений от друзей и знакомых, которые спрашивали, как она себя чувствует.
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Рихлюк: Это было ужасно, очень ужасно
Волейболистка рассказала, что во время сильнейшего землетрясения ее дом устоял. Пока украинка остается дома и выражает искренние соболезнования всем, кто стал жертвой страшной катастрофы.
Вот последствия сегодняшнего землетрясения. Это было ужасно, ужасно. Получаю много уведомлений: как ты? Друзья, спасибо за ваше беспокойство. Я стараюсь быть в порядке. Ночь была сложная. Слава Богу, наше здание выдержало. Я решила оставаться дома. Мои искренние соболезнования всем пострадавшим,
– написала украинская волейболистка.
Рыхлюк пережила землетрясение / Скриншот из инстаграмма Олеси
Напомним, что Рыхлюк выступает за турецкий волейбольный клуб Чукурова, базирующийся в Адане. Именно этот город стал одним из десяти, сильно пострадавшим от землетрясения.
Кто такая Олеся Рыхлюк
- 35-летняя украинская волейболистка, с 2017 года выступающая исключительно в Турции.
- До этого поиграла за Джинестру, итальянский Деспар, турецкий Бешикташ, Алтос из Южной Кореи.
- В 2017 вернулась в Бешикташ.
- Далее в ее волейбольной карьере были Галатасарай и Кузейбор.
- С 2022 года Рыхлюк выступает за Чукурова.
- В 2022 году стала лучшей волейболисткой Украины.
- В сборной Украины, куда вернулась в 2018 году, выступает на диагональной позиции.
- Участница двух волейбольных Евро – в 2019 и 2021 годах.