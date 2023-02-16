В начале февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Более 40 тысяч человек погибли, пострадали более сотни тысяч.

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Коснулась эта трагедия и мира спорта. Многие игроки до сих пор не могут найти под завалами, а есть среди них и жертвы. Стало известно, что в результате землетрясения погиб капитан сборной Турции по гандболу Джамал Кутахья.

Тело спортсмена нашли спустя неделю после трагедии в городе Хатай. Вместе с ним погибли его беременная жена, 5-летний сын и свекровь.

От имени Федерации гандбола Турции мы хотели бы выразить уныние по спортсмену и его сыну, который представлял нашу страну на высшем уровне как капитан национальной сборной. Память о нем мы сохраним навсегда,

– говорится в заявлении турецкой гандбольной федерации в твиттере.

Джамал играл не только за сборную Турции по гандболу, но и с пляжного гандбола. На Евро-2019 и Евро-2021 Кутахья был лучшим бомбардиром своей сборной по пляжному гандболу. К моменту смерти ему было 32 года.

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Ранее сообщалось, что из-за землетрясения погиб футбольный вратарь Ахмет Эюп Тюркаслан. 28-летний игрок Йени Малатьяспор был найден под завалами.