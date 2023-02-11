Турецкий Хатайспор объявил о своем выходе из чемпионата Суперлиги. Причина такого радикального шага – разрушительное землетрясение, поразившее страну в понедельник 6 февраля.

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Эту информацию подтвердил президент Турецкого союза клубов Али Коч.

Хатайспор направил письмо. Они сообщили нам, что не будут играть в играх этого сезона,

– сказал Коч на пресс-конференции.

По словам президента Турецкого союза клубов, компанию Хатайспора может составить Газиантепспор. Однако этот клуб еще не принял окончательное решение. Если это произойдет, то чемпионат продолжат 17 из 19 клубов. Обновление матчей турецкой Суперлиги запланировано на 18 марта.

После 21 тура чемпионата Хатайспор занимает 14 место в турнирной таблице. Напомним, что из-за землетрясения сорвалось трансфер Александра Андриевского, который должен был перейти именно в Хатайспор.

Эксфорвард Челси Кристиан Атсу считается пропавшим без вести

До сих пор остается неопределенной судьба игрока команды Кристиана Атсу. По сообщению турецких СМИ, ганский форвард считается пропавшим без вести. Хотя в течение недели дважды появлялась новость о спасении бывшего игрока Челси. Также под завалами находится спортивный директор Танер Савут.