На початку лютого в Туреччині та Сирії стався потужний землетрус. Більше 40 тисяч людей загинули, постраждали більше сотні тисяч.

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Торкнулась ця трагедія і світу спорту. Багатьох гравців досі не можуть знайти під завалами, а є серед них і жертви. Стало відомо, що через землетрус загинув капітан збірної Туреччини з гандболу Джамал Кутах'я.

Тіло спортсмена знайшли через тиждень після трагедії у місті Хатай. Разом з ним загинули його вагітна дружина, 5-річний син та свекруха.

Від імені Федерації гандболу Туреччини ми хотіли б висловити смуток за спортсменом та його сином, який представляв нашу країну на найвищому рівні як капітан національної збірної. Пам'ять про нього ми збережемо назавжди,

– йдеться у заяви турецької гандбольної федерації у твітері.

Джамал грав не тільки за збірну Туреччини з гандболу, а ще і з пляжного гандболу. На Євро-2019 та Євро-2021 Кутах'я був найкращим бомбардиром своєї збірної з пляжного гандболу. На момент смерты йому було 32 роки.

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