Мы все – фаны Зинченко, – Владимир и Елена Зеленские о трансфере украинца в Арсенал

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поделились своим мнением о полузащитнике Александре Зинченко. Недавно футболист подписал соглашение с лондонским Арсеналом.

Зеленский: Не могу сказать, что я больший поклонник Зинченко, чем Шевченко

Супруги Зеленских пообщались с британским журналистом Пирсом Морганом, побывавшим в Киеве. В частности, они подняли тему украинского футбола.

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Зинченко подписал соглашение с лондонским клубом 22 июля. А два дня спустя украинец уже дебютировал в составе Арсенала.

Зинченко – человек, которого все очень любят в Украине. Это один из героев современного поколения украинцев. Мы всегда поддерживаем футболистов. Зинченко – хороший парень, и девушки его очень любят. Именно поэтому я надеюсь, что, когда Зинченко будет играть, наши граждане станут фанами этой команды,

– сказала Елена Зеленская.

Владимир Зеленский утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, болеет ли он за Арсенал, и подчеркнул, что является поклонником футбола.

"Честно, мы все – фаны Зинченко, как и сказала Елена. Лично я знаю многих великих футболистов Украины. Честно говоря, они делают большое дело, добросовестно работают. Это известные люди, которые нам очень сильно помогают. Шевченко – большой человек. Не могу сказать, что я больший поклонник Зинченко, чем Шевченко - иначе Шевченко перестанет со мной общаться. У нас много легендарных личностей. Некоторые берут оружие и стоят на передовой. Знаем хорошо игроков из других клубов, в частности Динамо. Я поклонник футбола, как и многие из наших граждан", – заявил Президент Украины.

Что известно о переходе Зинченко в Арсенал