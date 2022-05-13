Сборная Украины определилась с местом проведения домашних матчей Лиги наций
Источник:УАФ
В июне 2022 года у сборной Украины запланировано два матча в рамках Лиги наций. Национальная команда определилась с местом проведения поединков.
Выбор украинцев пал на соседнюю страну
Два домашних матча в Лиге наций-2022/2023 против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня) сборная Украины проведет на Муниципальном стадионе ЛКС в польском городе Лодзь. Этот город имеет для нашей команды особое значение.
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Именно в польской Лодзи, но на другой арене – "Видзева", 15 июня 2019 сборная Украины U-20 во главе с Александром Петровым выиграла финальный матч ЧМ-2019 (U-20) в Южной Корее. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу украинцев.
Выездной матч против Ирландии сборная Украины сыграет в Дублине на стадионе "Авива", а гостевая встреча нашей команды с Шотландией состоится в Глазго на арене "Хэмпден Парк".
Первая игра нового сезона Лиги наций для сборной Украины пройдет 8 июня в 21.45 по киевскому времени. Соперником будет Ирландия.
Подготовка сборной к важным матчам
- 1 мая национальная команда приступила к тренировочному сбору в Словении.
- Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин предложил "сине-желтым" провести тренировочный сбор в Словении. Также он распорядился, чтобы УЕФА взяла на себя все расходы по нахождению национальной команды там.
- 1 июня "сине-желтых" ждет важный матч. Сборная Украины сыграет в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 против команды Шотландии. Победители этого поединка встретятся с Уэльсом 5 июня.
- Перед матчем с Шотландией у национальной команды запланирована серия спаррингов. Недавно, 11 мая, украинцы сыграли против Боруссии Менхенгладбах.
- Матч закончился победой "сине-желтых" (2:1). Интересно, что голами отличились дебютанты сборной: Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.
- В следующем товарищеском матче украинские футболисты сыграют против итальянского клуба Эмполи. Игра намечена на 17 мая.
- А уже 18 мая национальная команда сразится с хорватским клубом Риека.
- Оба эти поединка будут благотворительными, все вырученные средства будут переданы на помощь Украине.