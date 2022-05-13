Вибір українців впав на сусідню країну
Два домашні матчі в Лізі націй-2022/2023 проти Вірменії (11 червня) та Ірландії (14 червня) збірна України проведе на Муніципальному стадіоні ЛКС у польському місті Лодзь. Це місто має для нашої команди особливе значення.
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Саме у польській Лодзі, але на іншій арені – "Відзева", 15 червня 2019 року збірна України U-20на чолі з Олександром Петровим виграла фінальний матч ЧС-2019 (U-20) у Південної Кореї. Гра закінчилася з рахунком 3:1 на користь українців.
Виїзний матч проти Ірландії збірна України зіграє в Дубліні на стадіоні "Авіва", а гостьова зустріч нашої команди із Шотландією відбудеться в Глазго на арені "Хемпден Парк".
Перша гра нового сезону Ліги націй для збірної України пройде 8 червня о 21:45 за київським часом. Суперником буде Ірландія.
Підготовка збірної до важливих матчів
- 1 травня національна команда розпочала тренувальний збір у Словенії.
- Президент Спілки європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін запропонував "синьо-жовтим" провести тренувальний збір у Словенії. Також він розпорядився, аби УЄФА взяла на себе всі витрати щодо перебування національної команди там.
- 1 червня на "синьо-жовтих" чекає важливий матч. Збірна України зіграє у рамках плей-офф відбору ЧС-2022 проти команди Шотландії. Переможці цього поєдинку зустрінуться Уельсом 5 червня.
- Перед матчем з Шотландією у національної команди запланована серія спарингів. Нещодавно, 11 травня, українці зіграли проти Боруссії Менхенгладбах.
- Матч закінчився перемогою "синьо-жовтих" (2:1). Цікаво, що голами відзначилися дебютанти збірної: Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.
- У наступному товариському матчі українські футболісти зіграють проти італійського клубу Емполі. Гра запланована на 17 травня.
- А вже 18 травня національна команда побореться силами з хорватським клубом Рієка.
- Обидва ці поєдинки будуть благодійними, всі виручені кошти передадуть на допомогу Україні.