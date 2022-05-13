Пихаленок: Классная поддержка, классные эмоции

В рамках подготовки к матчу с Шотландией, который состоится 1 июня, сборная Украины сыграла первый спарринг против Боруссии Менхенгладбах. "Сине-желтые" победили немецкий клуб со счетом 1:2.

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Хавбек Днепра-1 Александр Пихаленок помог нашей команде победить. Футболист вышел на замену на 75-й минуте, а уже на 82-й он забил решающий мяч. Игрок поделился впечатлениями от дебютного матча в составе сборной Украины.

Эмоции прошли немного. Сегодня возобновление, а завтра будем готовиться к следующему матчу,

– сказал футболист.

Выделил, что классная получилась игра.

"Да, игра классная. Классная поддержка, классные эмоции. Главное, что мы выиграли этот матч", – отметил Александр.

Также хавбека Днепра-1 спросили, есть ли у него ощущение, что в Словении команда будто в наш временный футбольный дом возвращается.

Никакая Словения не заменит нам Украину. Им очень спасибо, но Украина – наш дом,

– заявил Пихаленок.

Подготовка к игре с Шотландией