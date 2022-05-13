Пихаленок: Классная поддержка, классные эмоции
В рамках подготовки к матчу с Шотландией, который состоится 1 июня, сборная Украины сыграла первый спарринг против Боруссии Менхенгладбах. "Сине-желтые" победили немецкий клуб со счетом 1:2.
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Хавбек Днепра-1 Александр Пихаленок помог нашей команде победить. Футболист вышел на замену на 75-й минуте, а уже на 82-й он забил решающий мяч. Игрок поделился впечатлениями от дебютного матча в составе сборной Украины.
Эмоции прошли немного. Сегодня возобновление, а завтра будем готовиться к следующему матчу,
– сказал футболист.
Выделил, что классная получилась игра.
"Да, игра классная. Классная поддержка, классные эмоции. Главное, что мы выиграли этот матч", – отметил Александр.
Также хавбека Днепра-1 спросили, есть ли у него ощущение, что в Словении команда будто в наш временный футбольный дом возвращается.
Никакая Словения не заменит нам Украину. Им очень спасибо, но Украина – наш дом,
– заявил Пихаленок.
Подготовка к игре с Шотландией
- 1 июня национальная команда сыграет в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 против команды Шотландии. Победители этого поединка встретятся со сборной Уэльса 5 июня.
- Сборная Украины уже приступила к подготовке к отборочным матчам плей-офф и Лиги наций-2022/2023. Национальная команда тренируется с 1 мая в Словении.
- Перед матчем со Шотландией сборная сыграет серию спаррингов. Первый товарищеский матч уже прошел. 11 мая "сине-желтые" победили в Боруссию Менхенгладбах.
- В следующем товарищеском матче украинские футболисты сыграют против итальянского клуба Эмполи. Игра намечена на 17 мая.
- А уже 18 мая национальная команда сразится с хорватским клубом Риека.
- Оба эти поединка будут благотворительными, все вырученные средства будут переданы на помощь Украине.