Команда из Хорватии
Украинская ассоциация футбола достигла согласия с хорватским клубом Риека из одноименного города по проведению контрольного матча. Игра состоится на домашней арене хорватского клуба на стадионе "Руевица".
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Матч состоится 18 мая в 19.00 по киевскому времени.
Все изъятые средства от продажи билетов будут переведены на введенную Президентом Украины Владимиром Зеленским глобальную платформу поддержки Украины United24.
Цель United24 – объединить людей со всего мира в их желании помочь Украине.
Стоимость билетов на игру в Хорватии – от 20 до 70 кун (примерно от 2,5 до 10 евро).
Арена "Руевица" вмещает более 8 тысяч зрителей.
Что известно о хорватском клубе
Риека является третьим по значению клубом Хорватии. Первый в истории титул национального чемпиона он завоевал пять лет назад (2017), еще семь раз выигрывал серебряные медали.
В наследии Риеки – шесть Кубков Хорватии и два Кубка бывшей Югославии. В предварительном розыгрыше национального чемпионата Риека финишировала третьей. За два тура до завершения текущего первенства команда уходит на четвертой позиции.
В этом сезоне Риека вышла в финал национального Кубка, в котором 26 мая сыграет с Гайдуком.
Подготовка к чемпионату мира-2022
- Первым соперником сборной Украины в рамках подготовки к отборочному матчу плей-офф чемпионата мира будет Боруссия Менхенгладбах. Встреча с немецким клубом состоится 11 мая. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
- Украинцы могут бесплатно попасть на матч.
- Сейчас у "сине-желтых" начался тренировочный сбор в Словении.
- 1 июня национальная команда сыграет в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 против команды Шотландии. А уже 5 июня триумфаторы этого поединка встретятся со сборной Уэльса.