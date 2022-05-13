Выбор украинцев пал на соседнюю страну

Два домашних матча в Лиге наций-2022/2023 против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня) сборная Украины проведет на Муниципальном стадионе ЛКС в польском городе Лодзь. Этот город имеет для нашей команды особое значение.

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Именно в польской Лодзи, но на другой арене – "Видзева", 15 июня 2019 сборная Украины U-20 во главе с Александром Петровым выиграла финальный матч ЧМ-2019 (U-20) в Южной Корее. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу украинцев.

Выездной матч против Ирландии сборная Украины сыграет в Дублине на стадионе "Авива", а гостевая встреча нашей команды с Шотландией состоится в Глазго на арене "Хэмпден Парк".

Первая игра нового сезона Лиги наций для сборной Украины пройдет 8 июня в 21.45 по киевскому времени. Соперником будет Ирландия.

Подготовка сборной к важным матчам