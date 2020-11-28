Киевское "Динамо" в матче против "Ворсклы" восемь минут играло в меньшинстве. В конце встречи центральный защитник Илья Забарный довольно грубо сыграл против Руслана Степанюка.

Неприятный эпизод в матче произошел на 82-й минуте. Забарный пытался выбить мяч, опередив Степанюка. Ему это удалось. Но после этого он высоко поднятой левой ногой ударил в пах Степанюку.

Арбитр матча Юрий Иванов пересмотрел этот эпизод на повторе. И после этого показал защитнику "Динамо" прямую красную карточку.

Видео фола Забарного

Однако здесь стоит отметить, что в этом эпизоде можно было зафиксировать и офсайд у Степанюка. Таким образом Забарный избежал бы удаления, ведь его нарушение было уже после этого.

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Доигрывали же матч команды десять на десять. Еще одно удаление произошло уже в составе "Ворсклы" – Кане грубо сыграл против Леднева.

Видео фола и удаление Кане

Фол Забарного похож на нарушение правил Сидорчука против Корниенко в матче "Динамо" – "Шахтер". За этот фол капитан "Динамо" тоже получил прямую красную карточку, а впоследствии и дисквалификацию на три матча. Корниенко же в этом эпизоде получил травму и выбыл до конца сезона.

Такое же нарушение правил было и в составе "Шахтера" – Жуниор Мораес грубо сыграл против Банады. Игрок впоследствии объяснял, что он лишь поскользнулся и не имел цели нанести травму сопернику.