Київське "Динамо" у матчі проти "Ворскли" вісім хвилин грало у меншості. Наприкінці зустрічі центральний захисник Ілля Забарний доволі грубо зіграв проти Руслана Степанюка.

Неприємний епізод в матчі стався на 82-й хвилині. Забарний намагався вибити м'яч, випередивши Степанюка. Йому це вдалося. Але після цього він високо піднятою лівою ногою вдарив в пах Степанюку.

Арбітр матчу Юрій Іванов переглянув цей епізод на повторі. І після цього показав захиснику "Динамо" пряму червону картку.

Відео фолу Забарного

Однак тут варто відзначити, що в цьому епізоді можна було зафіксувати й офсайд у Степанюка. Таким чином Забарний уник би вилучення, адже його порушення було вже після цього.

До теми "Динамо" впевнено перемогло "Ворсклу" і закріпилося на першому місці: відео

Догравали ж матч команди десять на десять. Ще одне вилучення сталося вже у складі "Ворскли" – Кане грубо зіграв проти Лєднєва.

Відео фолу та вилучення Кане

Фол Забарного схожий на порушення правил Сидорчука проти Корнієнка у матчі "Динамо" – "Шахтар". За цей фол капітан "Динамо" теж отримав пряму червону картку, а згодом і дискваліфікацію на три матчі. Корнієнко ж у цьому епізоді отримав травму та вибув до кінця сезону.

Таке ж порушення правил було і в складі "Шахтаря" – Жуніор Мораес грубо зіграв проти Банади. Гравець згодом пояснював, що він лише підковзнувся і не мав на меті нанести травми супернику.