Донецкий "Шахтер" в матче против "Александрии" еще в первом тайме остался в меньшинстве. Нападающий "горняков" Жуниор Мораес получил прямую красную карточку.

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На 29-й минуте матча против "Александрии" Мораес ушел в подкат на чужой половине поля, пытаясь перехватить мяч. Однако ему не удалось. Вместо этого форвард шипами влетел в ногу Банады.

Сначала главная арбитр матча Екатерина Монзуль показала игроку "Шахтера" желтую карточку за этот фол. Но после этого решила пересмотреть момент с помощью VAR. Повтор показал, что Мораес мог нанести травму сопернику, ведь нанес удар в незащищенную часть ноги. Поэтому она изменила свое решение, и вместо желтой карточки показала Мораесу красную.

Видео фола и удаление Жуниора Мораеса

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Напомним, у Мораеса в расположении сборной Украины тест на коронавирус показал положительный результат. Хотя форвард в свое время уже был инфицирован. Но по возвращении из Швейцарии, где сборной Украины так и не удалось сыграть матч Лиги наций, повторное тестирование не выявило коронавирус в Мораеса. Поэтому он смог сыграть против "Александрии" в чемпионате.