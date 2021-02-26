За підсумками матчей-відповідей 1/16 фіналу ліги Європи була складена символічні збірна тижня. В ній дісталося місце і захиснику київського Динамо Олександру Сироті.

Збірну тижня в Лізі Європи склали за схемою 3-4-3. Місце в захисті дісталося центральному оборонцю Динамо Олександру Сироті.

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Команда тижня в Лізі Європи / Ілюстрація УЄФА

Хоча варто відзначити, що саме Сирота "привіз" один з найбільш небезпечних моментів у цьому матчі. Він помилився, коли на 61-й хвилині намагався перехопити м'яч і не дістався до нього у підкаті. Баджи отримав можливість для удару. Але з його пострілом впорався Бущан. І після добивання врятував вже Забарний, який дістав головою м'яч, який летів у ворота.

Відео моменту, коли Сирота помилився в захисті

Додамо, що для Сироти це перший офіційний матч за Динамо в цьому році. Перші три гри він провів на лаві запасних. А востаннє виходив у старті Динамо на офіційний матч ще 24 жовтня у грі проти Динамо. Частину матчів він пропустив через травму.