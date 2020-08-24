Победа "Баварии" в Лиге чемпионов добавила чемпионских титулов игрокам команды. Для Альваро Одриосола этот титул стал пятым в этом сезоне.

Чтобы получить пять чемпионских титулов, Одриосоли понадобилось всего 10 матчей.

Как это было: "Бавария" стала победителем Лиги чемпионов

Начинал сезон защитник в составе мадридского "Реала". Но в чемпионате Испании сыграл лишь в четырех матчах. При этом в одном из них получил красную карточку, а "Реал" сенсационно уступил "Мальорке". Но в конце сезона "Реал" стал чемпионом Испании, и Одриосола получил золотую медаль. Еще один матч за "Реал" он провел в Лиге чемпионов.

Впоследствии Одриосола попал в заявку на матчи за Суперкубок Испании. Трофей разыграли по формату "финал четырех" в Саудовской Аравии. Но в сами заявки на игру не попал. Но это не помешало считаться ему обладателем трофея.

Зимой Одриосола отправился в аренду в "Баварию". Но и здесь защитнику не удалось получить место в старте – всего пять матчей во всех турнирах. Но с немецким клубом Одриосола стал победителем бундеслиги, Кубка Германии и Лиги чемпионов.

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Поэтому проведя за сезон 10 матчей (всего лишь 613 минут), Одриосола выиграл пять трофеев. При этом в матчах за Суперкубок Испании участия он не принимал.