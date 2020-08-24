Перемога "Баварії" у Лізі чемпіонів додала чемпіонських титулів гравцям команди. Для Альваро Одріосола цей титул став п'ятим в цьому сезоні.

Щоб здобути п'ять чемпіонських титулів, Одріосолі знадобилося всього 10 матчів.

Як це було: "Баварія" стала переможцем Ліги чемпіонів

Починав сезон захисник у складі мадридського "Реалу". Але в чемпіонаті Іспанії зіграв лише у чотирьох матчах. При цьому в одному з них отримав червону картку, а "Реал" сенсаційно поступився "Мальорці". Та в кінці сезону "Реал" став чемпіоном Іспанії, і Одріосола отримав золоту медаль. Ще один матч за "Реал" він провів у Лізі чемпіонів.

Згодом Одріосола потрапив до заявки на матчі за Суперкубок Іспанії. Трофей розіграли за форматом "фінал чотирьох" у Саудівській Аравії. Але в самі заявки на гру не потрапив. Та це не завадило вважатися йому володарем трофею.

Взимку Одріосола відправився в оренду в "Баварію". Але й тут захиснику не вдалося здобути місце у старті – лише п'ять матчів загалом у всіх турнірах. Але з німецьким клубом Одріосола став переможцем Бундесліги, Кубку Німеччини та Ліги чемпіонів.

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Тож провівши за сезон 10 матчів (загалом лише 613 хвилин), Одріосола виграв п'ять трофеїв. При цьому в матчах за Суперкубок Іспанії участі він не брав.