Французский футболист "Баварии" Кингсли Коман, который отметился единственным голом в финале Лиги чемпионов в ворота ПСЖ, стал настоящим героем матча и поразил всех своими достижениями. Вингеру всего 24 года, а в его копилке наград уже 20 трофеев.

"Бавария" минимально победила ПСЖ в финале Лиги чемпионов 1:0, а игрок мюнхенцев Коман добавил в свой актив еще один кубок. Он стал юбилейным в его копилке трофеев – 20, информирует Squawka Football.

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Непревзойденный результат Комана

Больше всего побед у Комана в чемпионате Германии, Кубке и Суперкубке. Также трижды он выигрывал чемпионство в Кубке и Суперкубке в составе "Ювентуса" в течение 2014/17 годов. В начале карьеры он успел завоевать "золото" чемпионата Франции, Кубок и Суперкубок.

Kingsley Coman has won his 20th major trophy in his professional career at the age of just 24.













He’ll have more trophies than birthdays at this rate. pic.twitter.com/PxZVvoA8sA — Squawka Football (@Squawka) August 23, 2020

В сезоне 2019/20 француз забил 8 мячей в 38 поединках и отдал 5 результативных передач.

Юбилейный гол "Баварии"

Победный гол Комана в финале принес ему не только кубок, но и награду лучшего игрока матча. Его результативный удар стал 500 голом для "Баварии" в этом турнире. Мюнхенцы только третьи, кому удавалось достичь такого результата. Больше удалось забить лишь двум испанским клубам – "Барселоне" (517) и "Реалу" (567).

Добавим, что Коман летом 2015 года перешел в "Баварию" на правах аренды на 2 года с возможностью последующего выкупа. Дебютировал уже в сентябре, а свой первый гол за мюнхенцев забил также в этом месяце в чемпионате Германии. Благодаря хорошей игре "Бавария" в 2017 году подписала контракт с футболистом на 3 года.