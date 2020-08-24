20 трофеев в 24 года: феноменальная статистика героя финала Лиги чемпионов Комана
Французский футболист "Баварии" Кингсли Коман, который отметился единственным голом в финале Лиги чемпионов в ворота ПСЖ, стал настоящим героем матча и поразил всех своими достижениями. Вингеру всего 24 года, а в его копилке наград уже 20 трофеев.
"Бавария" минимально победила ПСЖ в финале Лиги чемпионов 1:0, а игрок мюнхенцев Коман добавил в свой актив еще один кубок. Он стал юбилейным в его копилке трофеев – 20, информирует Squawka Football.
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Непревзойденный результат Комана
Больше всего побед у Комана в чемпионате Германии, Кубке и Суперкубке. Также трижды он выигрывал чемпионство в Кубке и Суперкубке в составе "Ювентуса" в течение 2014/17 годов. В начале карьеры он успел завоевать "золото" чемпионата Франции, Кубок и Суперкубок.
В сезоне 2019/20 француз забил 8 мячей в 38 поединках и отдал 5 результативных передач.
Юбилейный гол "Баварии"
Победный гол Комана в финале принес ему не только кубок, но и награду лучшего игрока матча. Его результативный удар стал 500 голом для "Баварии" в этом турнире. Мюнхенцы только третьи, кому удавалось достичь такого результата. Больше удалось забить лишь двум испанским клубам – "Барселоне" (517) и "Реалу" (567).
Добавим, что Коман летом 2015 года перешел в "Баварию" на правах аренды на 2 года с возможностью последующего выкупа. Дебютировал уже в сентябре, а свой первый гол за мюнхенцев забил также в этом месяце в чемпионате Германии. Благодаря хорошей игре "Бавария" в 2017 году подписала контракт с футболистом на 3 года.