Зарплату Шевченко в сборной Польши покроет компания, связанная с правительством, – СМИ

Украинец Андрей Шевченко близок, чтобы возглавить сборную Польши по футболу. В СМИ появились новые детали контракта Шевченко с польским футбольным союзом.

Детали контракта Шевченко и сборной Польши

Шевченко якобы главный претендент на тренерское кресло сборной Польши и уже согласился возглавить команду. В СМИ сообщили, что зарплата украинца составит 2,5 миллиона евро.

Узнайте больше Шевченко согласился возглавить сборную Польши, – СМИ

До недавнего времени сообщалось, что препятствием приходу Шевченко в польскую команду являются финансовые аппетиты украинца. Однако в Польше нашли, как решить вопрос зарплаты специалиста.

Расходы на зарплату Шевченко покроет компания, которая принадлежит польскому правительству. Пока нет информации, о какой компании идет речь.

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