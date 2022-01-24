Зарплату Шевченко в сборной Польши покроет компания, связанная с правительством, – СМИ

24 января 2022 , 13:03
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Источник:

телеграм-канал vZbirna

Украинец Андрей Шевченко близок, чтобы возглавить сборную Польши по футболу. В СМИ появились новые детали контракта Шевченко с польским футбольным союзом.

Детали контракта Шевченко и сборной Польши

Шевченко якобы главный претендент на тренерское кресло сборной Польши и уже согласился возглавить команду. В СМИ сообщили, что зарплата украинца составит 2,5 миллиона евро.

Узнайте больше Шевченко согласился возглавить сборную Польши,  –  СМИ

До недавнего времени сообщалось, что препятствием приходу Шевченко в польскую команду являются финансовые аппетиты украинца. Однако в Польше нашли, как решить вопрос зарплаты специалиста.

Расходы на зарплату Шевченко покроет компания, которая принадлежит польскому правительству. Пока нет информации, о какой компании идет речь.

Шевченко в сборной Польши: главное

  • Польша должна получить нового главного тренера 31-го января. Кроме Шевченко, на тренерский мостик поляков претендует Адам Навалка, Михал Пробеж и Ян Урбан.
  • В приглашении Шевченко лично заинтересован президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша. Об этом информирует Tribuna.com со ссылкой на слова журналиста Wirtualna Polska Марека Вавржиновского.
  • Помощниками Шевченко в сборной могут стать двое поляков – легендарные экс-футболисты Лукаш Пищек и Ежи Дудек.
  • Первый официальный матч в 2022 году Польша сыграет 24-го марта на выезде против команды России. Команды встретятся в плей-офф отбора на ЧМ-2022.
Автор: Михайло Гема