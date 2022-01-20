Украинский специалист был основным кандидатом, но польская федерация футбола не смогла удовлетворить финансовые аппетиты Андрея Николаевича.

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По информации источника, Шевченко готов был сесть за стол переговоров с федерацией, если ему предложат зарплату в 3 миллиона евро в год. Поскольку эта сумма втрое больше зарплаты экс-тренера Польши Паулу Соуза (850 тысяч евро), чиновники федерации отказались от такого варианта.

На вопрос, согласится ли Шевченко работать за 1 млн евро, ответ был таким же категоричным – нет. Примечательно, что зарплата украинского тренера в Дженоа составила 1,8 млн. евро в год.

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