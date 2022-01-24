По данным инсайдеров, Шевченко согласился возглавить сборную Польши. Сторонам удалось достичь компромисса относительно его зарплаты.

Подробнее Шевченко согласился возглавить сборную Польши, – СМИ

Однако помощниками Шевченко в сборной будут двое поляков – некогда легендарные футболисты Лукаш Пищек и Ежи Дудек. С последним у Шевченко "особые" отношения.

При этом Пищек подтвердил, что к нему обращались с Польского футбольного союза о возможности работы в лагере национальной сборной. По его словам, нового тренера должны назначить до 31 января.

А вот что касается Дудека, то у Шевченко с ним своя история.

Роковой Стамбул

Именно Дудек был вратарем Ливерпуля в уже легендарном финале Лиги чемпионов 2005 года в Стамбуле. В этом матче Милан Шевченко до перерыва выигрывал 3:0. А после перерыва английская команда сравняла счет. Дополнительное время тоже не выявило победителя, хотя Шевченко был близок к тому, чтобы забить победный гол. Но тогда Дудек дважды подряд сделал сейвы после ударов украинского нападающего.

И в серии пенальти именно сейв Дудека после удара Шевченко стал решающим – неудачный удар оставил Милан без титула. Его добыл Ливерпуль.

Для Шевченко это поражение до сих пор остается едва ли не самым болезненным в профессиональной карьере. И теперь его едва ли не главный соперник в этом матче может стать его помощником.