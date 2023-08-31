Первый матч соперников в Праге завершился победой чешской команды со счетом 2:0. Чтобы отиграть гандикап луганцам нужно было забивать минимум два гола, сообщает 24 канал.

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Какое же удивление было у игроков и тренеров Славии, когда Даниил Алефиренко на 32-й минуте встречи забил первый гол. Однако на этом луганчане не остановились.

На 41-й минуте первого тайма благодаря прессингу на своей половине поля Вантух отобрал мяч у футболиста гостей и отдал на Антюха. Вингер Зори совершил проход своим левым флангом и с острого угла попал в сетку ворот Славии. Таким образом, луганчане сравняли счет в противостоянии – 2:2. Этот гол напомнил голы бразильца "Зубастика" Роналдо, феерившего в составе Барсы и Реала.

Видео гола Антюха