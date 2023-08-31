Перший матч суперників у Празі завершився перемогою чеської команди з рахунком 2:0. Щоб відігравати гандикап луганцям потрібно було забивати мінімум два голи, повідомляє 24 Канал.

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Яке ж здивування було у гравців та тренерів Славії, коли Даниїл Алефіренко на 32-й хвилині зустрічі забив перший гол. Проте на цьому луганці не зупинилися.

На 41-й хвилині першого тайму завдяки пресингу на власній половині поля Вантух відібрав м'яч у футболіста гостей та віддав на Антюха. Вінгер Зорі здійснив прохід своїм лівим флангом та з гострого кута влучив у сітку воріт Славії. Таким чином, луганці зрівняли рахунок у протистоянні – 2:2. Цей гол нагадав голи бразильця "Зубастика" Роналдо, який феєрив у складі Барси та Реала.

Відео голу Антюха