Заря точно гарантировала себе участие в групповом этапе еврокубков в нынешнем сезоне. Но только после матча против Славии определится где именно – в Лиге Европы или Лиге конференций.

Достойно внимания Шансы есть даже тогда, когда кажется, что их уже нет: какие прогнозы дают на матч Заря – Славия

Первую игру украинская команда проиграла со счетом 2:0. Так что только победа с разницей в три гола в основное время гарантирует команде выход в группу Лиги Европы. Победа с разницу в два гола переведет игру в овертайм. А победа с разницей в один гол, ничья или поражение будет означать, что Заря уступила по сумме двух матчей, и продолжит выступление уже в Лиге конференций.

Матч Заря – Славия состоится в польском городе Люблин. Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Заря – Славия доступна на ютуб-канале FootballHub. Комментатор матча – Александр Мельниченко. На сайте 24 Канала будет доступна онлайн-трансляция матча Заря – Славия.

Заря – Славия онлайн