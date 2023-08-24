Славия – Заря 2:0

Гол: Тиджани, 81, Масопуст, 90+4

В четверг, 24 августа, луганская Заря сыграла первый матч раунда плей-офф Лиги Европы. Соперником украинской команды была хорошо знакомая чешская Славия, сообщает 24 Канал.

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ВАР в пользу Зари

Вице-чемпион Чехии уже выбил из розыгрыша Лиги Европы серебряного призера УПЛ Днепр-1. Так что в поединке против Зари футболисты Славии надеялись повторить свой успех.

С первых минут хозяева оккупировали половину поля Зари. Опасные моменты один за другим возникали у ворот Турбаевского. Натиск "красно-белых" принес результат на 27-й минуте матча. Гол после розыгрыша углового забил Лукаш Масопуст. Однако арбитр отменил взятие ворот из-за игры рукой одного из игроков Славии.

В одном из моментов пожар у ворот создали сами игроки Зари. Снурницын неудачно отпасовал назад, чем едва не воспользовалась Славия. От неминуемого гола Зорю спас бразилец Джордан, выбивший мяч с линии ворот.

В конце концов на перерыв команды ушли при ничейном счете. После возобновления игры картина не изменилась. Атаки Славии становились все более опасными. Чудеса реакции демонстрировал молодой голкипер украинской команды Турбаевский.

Не забиваешь ты – забивают тебе

Лишь на 70-й минуте матча футболисты Зари создали первый опасный момент у ворот Славии. Арендованный у Динамо хавбек Яцик имел хорошую возможность отпраздновать свой первый еврокубковый гол, но защитники "красно-белых" заблокировали удар.

Когда уже матч близился к завершению, хозяева поля сумели размочить счет. Тиджани воспользовался подачей с углового и головой забил гол. А в компенсированное время Зоря пропустила вторично. Лукаш Малопуск воспользовался фланговым прострелом и удвоил преимущество.

Заря уступила Славии и сохраняет минимальные шансы на общий успех в дуэли.

Ответный матч состоится 31 августа в польском Люблине. Победитель противостояния попадет в групповой турнир Лиги Европы, а неудачник в группу Лиги конференций.

Видеообзор матча Славия – Заря