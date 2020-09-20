Многолетний лидер "Шахтера" бразилец Тайсон мог оказаться в составе "Челси". Лондонский клуб активно интересовался Тайсоном, который в Украине успел поиграть за "Шахтер" и "Металлист".

Об интересе "Челси" к Тайсону рассказал бывший спортивный директор "Металлиста" Евгений Красников. Об этом сообщает 24 канал.

Кстати Тайсон решил покинуть "Шахтер"

Красников в интервью ютуб-каналу "Бомбардир" рассказал, что "Челси" интересовался Тайсоном и Виллиан. Лондонцы отказались покупать бразильцев, хотя впоследствии Виллиан таки стал игроком "синих".

По Тайсону были разговоры, был интерес "Челси". Я так понял, что "Челси" больше склонялся к Виллиану. Не попал ни тот, ни другой, а потом уже за "Анжи" Виллиан попал в "Челси",

- рассказал Красников.

Тайсон может играть в любой команде мира

Красников, который занимал пост вице-президента "Динамо", убежден, что Тайсон может усилить любую команду мира.

По мнению футбольного функционера, Тайсон – игрок топ-уровня.

"Тайсон может играть в любой команде мира, даже сейчас – в 32 года. Он в скорости не потерял, набрался опыта. Тайсон неплохой парень, а не гуляка. Для меня он – топ", – подытожил Красников.