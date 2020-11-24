Луганская "Заря" в четверг, 26-го ноября, проведет матч 4-го тура Лиги Европы против греческого клуба АЕК. Украинский клуб успешно прошел тестирование на коронавирус, хотя недавно в "Заре" было зафиксировано несколько случаев болезни.

"Заря" сообщила, что команда 23 ноября прошла обязательное медицинское тестирование на коронавирус методом ПЦР-тестирования.

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24 ноября "Заря" получили результаты и все они оказались отрицательные.

Сообщается, что все футболисты и тренерский штаб здоровы и готовы к встрече с АЕКом. В среду, 25 ноября, в 11:00 "Заря" полетит в Афины.

В "Заре" был коронавирус

20-го ноября "Заря" сообщила, что в команде зафиксирована вспышка коронавируса.

Положительные тесты выявлены у молодежных команд и основного состава. Кроме того, были положительные тесты у тренерского штаба.

"Заря" не называла имена больных, а поединок 10-го тура чемпионата против "Олимпика" был перенесен. Впрочем, игра не состоялась по вине дончан, где COVID-19 обнаружили почти у всей команды.

Внимание. Поединок АЕК – "Заря" состоится 26 ноября и начнется в 19:55. "Заре" нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на раунд плей-офф. Пока в пассиве украинцев три поражения.