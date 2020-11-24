Луганська "Зоря" у четвер, 26-го листопада, проведе матч 4-го туру Ліги Європи проти грецького клубу АЕК. Український клуб успішно пройшов тестування на коронавірус, хоча недавно у "Зорі" було зафіксовано декілька випадків хвороби.

"Зоря" повідомила, що команда 23 листопада пройшла обов'язкове медичне тестування на коронавірус методом ПЛР-тестування.

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24 листопада "Зоря" отримали результати і всі вони виявилися негативні.

Повідомляється, що всі футболісти та тренерський штаб здорові і готові до зустрічі з АЕКом. У середу, 25 листопада, об 11:00 "Зоря" полетить в Афіни.

У "Зорі" був коронавірус

20-го листопада "Зоря" повідомила, що в команді зафіксовано спалах коронавірус.

Позитивні тести виявлені у молодіжних команд та основного складу. Крім того, були позитивні тести у тренерського штабу.

"Зоря" не називала імена хворих, а поєдинок 10-го туру чемпіонату проти "Олімпіка" було перенесено. Втім, гра не відбулася з вини донеччан, де COVID-19 виявили майже у всієї команди.

До уваги. Поєдинок АЕК – "Зоря" відбудеться 26 листопада і розпочнеться о 19:55. "Зорі" слід перемагати, щоб зберегти шанси на раунд плей-офф. Поки у пасиві українців три поразки.