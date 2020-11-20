В основной и молодежных командах луганской "Зари" произошла вспышка коронавируса. Уже 26-го ноября "Заря" должна сыграть против греческого АЕКа в Лиге Европы.

Кто заболел в "Заре"

Про коронавирус в "Заре" рассказал генеральный директор клуба Станислав Оганов. Об этом информирует сайт "Зари".

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"Заря" прошла плановое ПЦР-тестирование в среду, 18-го ноября. Положительные тесты выявлены у молодежных команд и основного состава.

Мы получили результаты и некоторые из них оказались положительными. Во-первых, положительными оказались тесты у восьми футболистов Ю-19 и одного игрока Ю-21. Кроме того, есть положительные тесты у тренерского штаба основного состава и нескольких игроков основы,

– сказал Оганов.

"Заря" решила провести повторное тестирование, по результатам которого четыре начальных теста оказались ошибочными. Остальные остались без изменения.

Важно. Все те, кто показал положительный результат, изолированы и находятся под постоянным медицинским контролем.

Сообщается, что "Заря" готова к проведению матчей чемпионата Украины. Впрочем, 21 ноября поединок луганчан с "Олимпиком" не состоится. В донецком клубе массовая вспышка коронавируса.

В понедельник, 23 ноября, "Заря" пройдет ПЦР-тестирование в лаборатории, которая имеет сертификат УЕФА.

По результатам тестирования будем принято решение относительно тех, кто полетит в Афины на игру Лиги Европы против АЕКа.