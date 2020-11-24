Донецкий "Шахтер" 25-го ноября проведет один из ключевых матчей Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Донецкий клуб на выезде сыграет против "Боруссии" Менхенгладбах в рамках 4-го тура. Что прогнозируют букмекеры – читайте в материале.

Боруссия М – Шахтер: прогноз

После трех туров "Боруссия" возглавляет группу B, опережая "Шахтер" и "Реал" всего на один балл, пишет 24 канал. "Интер" отстает на три балла. Столь тесное расположение команд в группе означает, что судьба путевок в так называемую еврокубковую весну будет определяться в последних матчах.

Для "Шахтера" важно, чтобы в матче с "Боруссией" не повторился результат киевской игры, где был зафиксирован счет 6:0. "Горнякам" нужно набирать очки, ведь дальше ждут встречи с "Реалом" и "Интером", которые не имеют права на ошибку.

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Прогноз Marathonbet

После разгрома в Киеве "Боруссия" является очевидным фаворитом домашней игры. Победу "жеребцов" букмекеры оценивают коэффициентом 1,53. Зато относительно шансов команды из Украины специалистов относятся скептически: победу дончан оценивают коэффициентом 6,40. Ничья в поединке – 4,65.

Первый матч с "Шахтером" и в целом выступление "Боруссии" в Лиге чемпионов показало, что команда забивает много голов. Следовательно, никого не удивит большое количество голов в матче "Боруссия" – "Шахтер". Коэффициент на тотал голов больше 3,5 – 2,24.

К счастью для "Шахтера", на этот раз не сыграет Алассан Плеа, забивший в Киеве три гола. При таких обстоятельствах все надежды немцев в атаке связаны с Маркусом Тюрамом. Гол француза в ворота "Шахтера" оценен коэффициентом 2,20.

У "Шахтера" больше всего шансов забить гол, по мнению букмекеров, имеет Жуниор Мораес. Гол Мораеса в ворота "Боруссии" оценен коэффициентом 3.

Матч "Боруссия" М – "Шахтер" состоится в среду, 25 ноября. Начало игры в 19: 55.