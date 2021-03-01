Луганская Заря несколько сезонов подряд является главным фаворитом в борьбе за бронзовые награды УПЛ. Но похоже, что команде Виктора Скрипника надоела эта роль, и они готовы побороться за медали высшего сорта.

Особенно примечательно это произошло после матча 16 тура, в котором луганчане на выезде обыграли донецкий Шахтер. Хотя Заря не слишком удачно начала матч, но потом команда полностью перехватила инициативу и могла забивать несколько голов (чего только стоит "удар скорпиона" от Вернидуба).

Но все решилось на последних секундах компенсированного времени, когда Заря в меньшинстве смогла организовать быструю контратаку, которую точным ударом завершил Иванисеня. 0:1 и заслуженный триумф Зари.

Как это было Заря в меньшинстве вырвала победу у Шахтера на последней минуте матча: видео

Заря выиграла шестой матч подряд в УПЛ.

Заря не проигрывает четыре последних матча Шахтеру.

Заря прервала серию без поражений Шахтера в УПЛ, которая длилась 23 матча. Последний раз "горняки" проигрывали еще 15 марта 2020 года. И именно Заре.

Благодаря этой победе Заря закрепилась на третьем месте в турнирной таблице. И сократила отставание от Шахтера, который пока идет вторым, до четырех очков. При этом у Зари еще один матч в запасе.

Такая ситуация привела к тому, что букмекеры изменили коэффициенты на шансы Зари победить в УПЛ. В Favbet принимают ставку с коэффициентом 15 на то, что именно Заря станет чемпионом Украины в сезоне 2020/2021. При этом Динамо и Шахтер и далее являются фаворитами чемпионской гонки – 1,8 на "горняков" и 1,95 на "динамовцев". Хотя после 16-го тура Динамо уже опережает Шахтер на 4 очка и занимает первое место.

Преимуществом Зари может стать то, что она не играет сейчас в еврокубках, в отличие от Динамо и Шахтера. Обоим украинским клубам в Лиге Европы выпали довольно серьезные соперники – испанский Вильярреал и итальянская Рома соответственно.

К теме Показать характер, чтобы победить: какие шансы у Динамо и Шахтера пройти в четвертьфинал Лиги Европы

Впереди у Зари не такой и сложный календарь. В среду, 3 марта, команда сыграет против ровненского Вереса в четвертьфинале Кубка Украины. После этого будет два домашних матча – против Львова (7 марта) и Динамо (базовая дата 13 марта). При этом Динамо свой матч будет проводить после первой игры против Вильярреала в Киеве (11 марта). Именно после матча против Динамо и можно будет говорить, стала ли Заря третьей силой в Украине и готова навязать борьбу лидерам. И если это произойдет, а Заря станет чемпионом, то тем, кто в это поверил, повезет сорвать немалый куш.