В матче между донецким Шахтером и луганской Зарей обе команды создали немало моментов, чтобы забить гол. Одним из самых эффектных ударов получился у защитника Виталия Вернидуба.

После подачи с углового от Назарины пробить пытался Гладкий. Но он лишь продолжил полет мяча на дальнюю штангу. Именно туда, где был Вернидуб.

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Защитник сумел пробить. Сделал он это в прыжке пяткой, нанеся так называемый удар скорпиона. При этом Алан Патрик, который был рядом с ним, не сумел помешать.

Голкипер Трубин спас команду от пропущенного гола, отбив мяч в прыжке, после чего завалившись на газон.

Видео удара скорпиона от Вернидуба