Киевское Динамо и донецкий Шахтер получили соперников в 1/8 финала Лиги Европы. Обоим украинским клубам выпало играть против команд из топ-чемпионатов. Динамо сыграет против испанского Вильярреала, а Шахтер будет противостоять итальянской Роме.

Если оценивать жребий, то его нельзя назвать ни плохим, ни хорошим. Да, можно было рассчитывать и на более простых соперников, среди которых норвежский Мольде или чешская Славия. Но могли попасться и английские Манчестер Юнайтед или Тоттенхэм.

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Хотя что Вильярреал, что Рома – тоже не такие простые соперники.

Динамо – Вильярреал: потопят ли киевляне "желтую субмарину"

Вильярреал идет на шестом месте в чемпионате Испании. Команда проиграла лишь три матча (меньше только у первого Атлетико). Но такая низкая позиция объясняется тем, что "желтая субмарина" аж 13 раз сыграла вничью. А в чемпионате в последний раз побеждала еще 8 января. После этого пять ничьих и одно поражение.

Это будет не первый матч между этими командами. Они встречались между собой в 2005 году тогда еще в Кубке УЕФА. Жребий свел их на стадии 1/16 финала. Первый матч в Киеве закончился вничью 0:0, а во втором матче испанская команда оказалась сильнее – 2:0.

Стоит выделить и то, что Вильярреал тренирует Унаи Эмери. Именно этот тренер трижды подряд выигрывал Лигу Европы с Севильей. А после этого тренировал французский ПСЖ и английский Арсенал.

Да и в составе есть немало именитых игроков. Особенно следует остерегаться нападающих Херарда Морено и Пако Алькасера. А также полузащитника Даниэля Парехо. Ну а в защите выступает Пау Торрес, за которым уже охотятся топовые клубы Европы.

На этом фоне Динамо выглядит не то чтобы откровенным аутсайдером. Но шансов пройти Вильярреал у команды не так и много. У букмекерской компании Favbet шанс Динамо выйти в четвертьфинал Лиги Европы оценили коэффициентом 4,40. На то, что в следующий раунд выйдет Вильярреал – 1,21. Киевляне даже не фаворит в домашнем матче – 3,70 на их победу на НСК "Олимпийский" против 2,03 на победу испанской команды в Киеве.

Шахтер – Рома: встреча старых друзей

Зато противостояние Шахтера и Ромы имеет значительно больше очных встреч. А также имеет и свою особенность – тренерское противостояние.

Команды до этого провели шесть матчей. И все шесть игр в Лиге чемпионов. Четыре раза победил Шахтер. Но Рома дважды обходила "горняков".

Наиболее эпическое противостояние между командами состоялось в сезоне 2010/2011. Тогда в первом матче 1/8 финала ЛЧ Шахтер победил на выезде, забив три гола в первом тайме. Дома на "Донбасс арене" Шахтер снова забил трижды и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В 2018 году уже Рома взяла реванш и прошла в четвертьфинал благодаря голу на выезде.

Но интересным будет тренерская дуэль. Ведь Рому тренирует Паулу Фонсека, который до этого возглавлял именно Шахтер. Тем более, что в предыдущем раунде Рома прошла другой бывший клуб Фонсеки – португальскую Брагу.

Также в Роме выступает Генрих Мхитарян – бывшая звезда донецкого клуба.

В Favbet в этой паре отдали предпочтение Роме. Шанс на их проход в четвертьфинал Лиги Европы оценили коэффициентом 1,53. На проход Шахтера принимают ставки с коэффициентом 2,52.

Первый матч 1/8 финала состоится 11 марта. Ответный матч запланирован на 18 марта. Динамо первый матч проведет дома. Шахтер же сыграет в Киеве в ответном матче.