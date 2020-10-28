"Заря" 29 октября сыграет матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы против "Браги". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Заря – Брага: предыдущие матчи и противостояния

"Заря" неудачно стартовала в групповом раунде Лиги Европы. Команда Виктора Скрипника разгромно уступила "Лестеру" 3:0. Третий забитый гол не остановил "Лестер", который продолжал атаковать и создал еще несколько острых моментов. К чести "Зари" следует сказать, что луганская команда не сдавалась, пишет 24 канал.

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"Брага" же на своем поле принимала греческий АЕК, за который выступают украинцы Шахов и Чигринский. Португальцы дома не оставили следа от команды из Греции – 3:0 победа "Браги".

История противостояний

Клубы уже выходили на одно поле. В третьем отборочном раунде Лиги Европы в сезоне-2018/19 "Заря" после двух ничьих выбила "Брагу" в результате выездного гола (1:1 – в Украине, 2:2 – в Португалии).

Луганский клуб больше не встречался в еврокубках с другими командами, представляющими Португалию.

А вот в багаже ​​"Браги" до 10 матчей против украинских клубов. Но статистика этих поединков ужасна для португальского клуба – ни одной победы. В Украине "Брага" довела два матча до ничьих и потерпела три поражения от донецкого "Шахтера". "Горняки" также без проблем трижды обыгрывали "Брагу" в Португалии.

Команда Скрипника не знает поражений в пяти домашних еврокубковых матчах подряд, но непосредственно на групповом этапе Лиги Европы выиграла на своем поле лишь одну из шести встреч – 2:1 в немецкой "Герты" в сезоне-2017/18.

Матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы "Заря" – "Брага" состоится 29 октября в 19:55

Прогноз от Marathonbet

Несмотря на то, что "Заря" играет на своем поле, букмекеры отдают предпочтение португальскому клубу. На победу "Браги" стоит коэффициент 1,79. А вот на победу команды Скрипника 4,65. Ничья в этом матче оценена в 3,98.

Эксперты считают, что матч завершится минимальной победой "Браги" 0:1, или ничьей 1:1. На такие результаты стоят коэффициенты 6,85 и 6,70 соответственно.

Украинские болельщики скорее всего первыми увидят гол в исполнении португальского клуба – 1,59. А вот результативный удар "Зари" оценен в 2,79.

Вероятно, что голы можно будет увидеть в обоих таймах. Такой показатель они оценили в 1,73.

Специалисты склоняются к тому, что сразу две команды не смогут отличиться в первой 45-минутке – 1,21. Такого же мнения они придерживаются и ко второй части игры – 1,32.