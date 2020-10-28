"Зоря" 29 жовтня зіграє матч 2-го туру групового раунду Ліги Європи проти "Браги". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Зоря – Брага: попередні матчі та протистояння

"Зоря" невдало стартувала у груповому раунді Ліги Європи. Команда Віктора Скрипника розгромно поступилась "Лестеру" 3:0. Третій забитий гол не зупинив "Лестер", який продовжував атакувати та створив ще декілька гострих моментів. До честі "Зорі" слід сказати, що луганська команда не здавалася, пише 24 канал.

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"Брага" ж на власному полі приймала грецький АЕК, за який виступають українці Шахов та Чигринський. Португальці вдома не залишили сліду від команди з Греції – 3:0 перемога "Браги".

Історія протистоянь

Клуби вже виходили на одне поле. У третьому відбірковому раунді Ліги Європи у сезоні-2018/19 "Зоря" після двох нічиїх вибила "Брагу" внаслідок виїзного голу (1:1 – в Україні, 2:2 – у Португалії).

Луганський клуб більше не зустрічався на євроарені з іншими командами, які представляють Португалію.

А от у багажі "Браги" аж 10 матчів проти українських клубів. Але статистика цих поєдинків є жахливою для португальського клубу – жодної перемоги. В Україні "Брага" довела два матчі до нічиїх і зазнала три поразки від донецького "Шахтаря". "Гірники" також без проблем тричі обігравали "Брагу" в Португалії.

Команда Скрипника не знає поразок у п'яти домашніх єврокубкових матчах поспіль, але безпосередньо на груповому етапі Ліги Європи виграла на власному полі лише одну із шести зустрічей – 2:1 у німецької "Герти" у сезоні-2017/18.

Матч 2-го туру групового раунду Ліги Європи "Зоря" – "Брага" відбудеться 29 жовтня о 19:55

Прогноз від Marathonbet

Попри те, що "Зоря" грає на власному полі букмекери віддають перевагу португальському клубу. На перемогу "Браги" стоїть коефіцієнт 1,79. А от на звитягу команди Скрипника 4,65. Нічия у цьому матчі оцінена у 3,98.

Експерти вважають, що матч завершиться мінімальною перемогою "Браги" 0:1, або нічиєю 1:1. На такі результати стоять коефіцієнти 6,85 та 6,70 відповідно.

Українські вболівальники швидше за все першими побачать гол у виконанні португальського клубу – 1,59. А от результативний удар "Зорі" оцінений у 2,79.

Ймовірно, що голи можна буде побачити в обох таймах. Такий показник вони оцінили у 1,73.

Спеціалісти схиляються до того, що відразу дві команди не зможуть відзначитись у першій 45-хвилинці – 1,21. Такої ж думки вони дотримуються і щодо другої частини гри – 1,32.