Во 2-м туре 27 октября группового раунда Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграл на выезде против "Марселя". Гости без проблем разгромили соперника.

Марсель – Манчестер Сити 0:3

Голы: Торрес, 18, Гюндоган, 76, Стерлинг, 81

Стоит прочитать: "Шахтер" создал сенсацию, вырвав тяжелую ничью в матче с "Интером": видео

Минимальное преимущество "МанСити"

Главный наставник гостей Пеп Гвардиола с первых минут доверил место в старте украинцу Александру Зинченко, который только недавно вернулся из лазарета команды. Команды активно начали поединок, но "МанСити" острее атаковал, пишет 24 канал.

Диас в центре штрафной замкнул подачу с углового, которую исполнил Де Брюйне, но его удару головой не хватило точности и мяч пролетел высоко над перекладиной.

Активность футболистов гостей реализовалась в забитый гол. Де Брюйне отдал передачу на Торреса, который ударом с близкого расстояния отправил мяч в сетку, не оставив вратарю шансов – 0:1.

Первый гол от "МанСити"

Лапорт схватился за голову в отчаянии, потеряв 100-процентную возможность. Он получил мяч после подачи со штрафного, обработал его удачным первым касанием и мощно пробил с близкого расстояния в центр ворот, но голкипер Манданда выполнил мастерский сейв.

Активный Де Брюйне упал в штрафной в борьбе с соперником, но главный арбитр не повелся на симуляцию бельгийца.

Ближе к окончанию первого тайма свою фамилию на табло мог записать украинец Зинченко. Александр подхватил мяч в штрафной и резко пробил в ворота – штанга спасла хозяев от еще одного пропущенного мяча.

Разгром от гостей

На 55-й минуте великолепно сыграл на приеме Товен, который получил точный пас на границе штрафной площадки. Он нашел свободную зону и пробил – голкипер выполнил потрясающий сейв.

В середине второго тайма Гюндоган подхватил мяч после суеты в штрафной и с легкостью переиграл вратаря с близкого расстояния – 0:2.

Результативный удар Гюндогана

В конце встречи Стерлинг отправил мяч в сетку, откликнувшись на точный пас, который отдал Де Брюйне – 0:3.

Гол Стерлинга

Итоговый счет встречи – 0:3 в пользу "МанСити".