Когда провал не огорчает: Жозе Моуриньо заработал почти 100 миллионов евро за досрочные увольнения
Источник:A Bola
Португалец смог заработать небольшую компенсацию за досрочное расторжение соглашения с Ромой. Раньше же "Особому" выплачивали десятки миллионов за увольнение.
Итальянская Рома осталась без тренера в сезоне 2023-2024. "Волки" решили уволить Жозе Моуриньо из-за неблагоприятных результатов в Серии А.
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Для опытного португальца это шестая досрочная отставка в карьере. Ранее "Особого" увольняли дважды из Челси, а также в Реале, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэме.
Как подсчитали португальские СМИ, Моуриньо успел заработать почти 100 миллионов евро благодаря компенсациям за преждевременное увольнение. При этом у Роми эта сумма была наименьшей – всего 3.7 миллиона евро.
За первый уход из Челси и уход из Реала Жозе получил аж по 20 миллионов, еще 10 – за второе прощание с Челси. Также 17 миллионов португальцев выплатил Тоттенхэму.
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Больше всего Моуриньо заработал на преждевременном уходе из Манчестер Юнайтед - 23 миллиона евро. Таким образом, за свою карьеру "Особый" получил 93,5 миллиона за то, что покидал команды раньше срока контракта.
Карьера Жозе Моуриньо
- португалец работал в Бенфике, Лейрии, Порту, Челси, Интере, Реале, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэме и Роме.
- "Особому" дважды удавалось выиграть Лигу чемпионов - из Порту в 2004-м и Интером в 2010-м
- в 2003 году Моуриньо также привел Порту к победе в Кубке УЕФА.
- во главе Манчестер Юнайтед Жозе стал победителем Лиги Европы в 2017 году
- также коуч является двукратным чемпионом Португалии и Италии, трехкратным – Англии и одноразовым – Испании.
- Жозе возглавил Рому в 2021 году и в дебютный сезон он привел команду к победе в Лиге конференций.
- это был первый евротрофей в истории Ромы
- в кампании 2022-2023 дошел с римлянами в финал Лиги Европы
- после 20 туров текущей Серии А римляне идут девятыми, имея отставание от зоны ЛЧ в 5 очков
- новым тренером Ромы стал легенда клуба Даниэле Де Росси