Итальянская Рома осталась без тренера в сезоне 2023-2024. "Волки" решили уволить Жозе Моуриньо из-за неблагоприятных результатов в Серии А.

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Для опытного португальца это шестая досрочная отставка в карьере. Ранее "Особого" увольняли дважды из Челси, а также в Реале, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэме.

Как подсчитали португальские СМИ, Моуриньо успел заработать почти 100 миллионов евро благодаря компенсациям за преждевременное увольнение. При этом у Роми эта сумма была наименьшей – всего 3.7 миллиона евро.

За первый уход из Челси и уход из Реала Жозе получил аж по 20 миллионов, еще 10 – за второе прощание с Челси. Также 17 миллионов португальцев выплатил Тоттенхэму.

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Больше всего Моуриньо заработал на преждевременном уходе из Манчестер Юнайтед - 23 миллиона евро. Таким образом, за свою карьеру "Особый" получил 93,5 миллиона за то, что покидал команды раньше срока контракта.

Карьера Жозе Моуриньо