Уже через несколько часов стало известно, кто займет вакантную должность. Новым наставником римлян стал один из самых легендарных игроков клуба – Даниэле де Росси.

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Возвращение Де Росси в родной клуб

Бывший полузащитник Ромы подписал краткосрочный контракт. Он будет возглавлять "волков" до конца сезона-2023/24. Об этом сообщило руководство римского клуба в официальном заявлении:

Мы счастливы, что можем передать техническую ответственность за Рому Даниэле Де Росси, поскольку мы верим, что лидерство и амбиции, которые всегда его характеризовали, могут стать решающими в достижении целей, которые команда ставит перед собой до конца сезона.

Мы знали о неразрывной связи, объединяющей Даниэле с клубом, но энтузиазм, с которым он немедленно принял этот вызов на ближайшие месяцы, еще больше убедил нас в его способности быть проводником для игроков и гордым представителем ценностей этого клуба. Добро пожаловать домой, Даниэле".

В ответ Де Росси поблагодарил семью Фридкин (владельцы Ромы) за доверие и пообещал отдаваться полностью в должности менеджера Ромы. По словам Даниэле, он и его тренерский штаб сделают все, чтобы преодолеть все стоящие перед ними вызовы.

Эмоции от возможности сидеть на нашей скамье невозможно описать, все знают, что такое Рома для меня, но работа, которая ждет всех нас, уже увлекла. У нас нет ни времени, ни выбора: быть конкурентоспособным, бороться за наши цели и пытаться их достичь – это единственные приоритеты, которые мы с моими сотрудниками поставили себе.

– заявил Де Росси.

Отметим, что последним местом работы 40-летнего тренера был итальянский СПАЛ, откуда его уволили в феврале 2023-го. В 17 матчах команда одержала всего 3 победы под руководством Даниэле Де Росси. Смена наставника в конце концов не помогла, и "бело-голубые" вылетели из Серии B.

Справка. Сейчас Рома занимает девятое место в чемпионате Италии, в последних шести турах команда одержала лишь одну победу и отстает от зоны Лиги чемпионов на 5 очков. Дебютный матч во главе римлян Де Росси проведет 20 января на родном "Стадио Олимпико". Соперником будет Верона, стартовый свисток раздастся в 19:00.

Игровая карьера Даниэле Де Росси