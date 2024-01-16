Італійська Рома залишилась без тренера посеред сезону 2023-2024. "Вовки" вирішили звільнити Жозе Моуріньо через несприятливі результати в Серії А.
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Для досвідченного португальця це вже шоста дострокова відставка у кар'єрі. Раніше "Особливого" звільняли двічі з Челсі, а також в Реалі, Манчестер Юнайтед та Тоттенхемі.
Як підрахували португальські ЗМІ, Моуріньо встиг заробити майже 100 мільйонів євро завдяки компенсаціям за передчасне звільнення. При цьому у Ромі ця сума була найменшою – лише 3.7 мільйона євро.
За перший відхід з Челсі та звільнення з Реалу Жозе отримав аж по 20 мільйонів, ще 10 – за друге прощання з Челсі. Також 17 мільйонів португальцю виплатив Тоттенхем.
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Найбільше ж Моуріньо заробив на передчасному відході з Манчестер Юнайтед – 23 мільйона євро. Таким чином, за свою кар'єру "Особливий" отримав 93,5 мільйона за те, що залишав команди раніше строку контракту.
Кар'єра Жозе Моуріньо
- португалець працював у Бенфіці, Лейрії, Порту, Челсі, Інтері, Реалі, Манчестер Юнайтед, Тоттенхемі та Ромі
- "Особливому" двічі вдавалось виграти Лігу чемпіонів – із Порту у 2004-му та Інтером у 2010-му
- у 2003 році Моуріньо також привів Порту до перемоги в Кубку УЄФА
- на чолі Манчестер Юнайтед Жозе став переможцем Ліги Європи у 2017 році
- також коуч є дворазовим чемпіоном Португалії та Італії, триразовим – Англії та одноразовим – Іспанії
- Жозе очолив Рому у 2021 році і в дебютний свій сезон він привів команду до перемоги в Лізі конференцій
- це був перший євротрофей в історії Роми
- у кампанії 2022-2023 дійшов з римлянами до фіналу Ліги Європи
- після 20-ти турів поточної Серії А римляни йдуть дев'ятими, маючи відставання від зони ЛЧ у 5 очок
- новим тренером Роми став легенда клубу Даніеле Де Россі