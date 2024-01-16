Моуринью эмоционально простился с болельщиками Ромы после своего ухода с поста главного тренера клуба. В сети распространили видео, как португалец на автомобиле покидает тренировочную базу клуба.
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Трогательное прощание
У выезда Моуринью остановился, чтобы сфотографироваться с болельщиками. На видео видно, что экснаставник выглядел расстроенным, с трудом сдерживая слезы.
После того как Моуринью двинулся дальше, фанаты начали скандировать его имя.
Трогательное прощание Моуринью с болельщиками: смотрите видео
Сколько Рома заплатит тренеру
Интересен факт, что увольнение "Особого" является не отставкой, а именно увольнением, поэтому Рома обязана выплатить Моуриньо зарплату за остаток его контракта.
К счастью для клуба контракт тренера действовал до лета 2024 года, но даже за этот период компенсация составляет значительную сумму. По данным Calcio e Finanza, отстранение Жозе Моуриньо обойдется Роме примерно в 9 миллионов евро.