В этом сезоне римская Рома не впечатляет своими результатами. "Волки" вышли в плей-офф Лиги Европы только со второго места, а в чемпионате пока идут только девятыми, отставая от топ-четверки на 5 баллов.
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В итоге руководство римлян отважилось на смену тренеру. Официальный сайт Ромы сообщил, что Жозе Моуриньо и его тренерский штаб покинули команду.
В последних шести матчах "волки" одержали всего одну победу в Серии А, а также вылетели из Кубка Италии от Лацио. Пока не сообщается, кто заменит португальца у руля Ромы.
Напомним, что Моуриньо возглавил клуб в 2021 году. В свой дебютный сезон он привел команду к победе в Лиге конференций. Это был первый евротрофей в истории Ромы. А в кампании 2022-2023 годов дошел с римлянами до финала Лиги Европы.
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Там итальянцы в серии пенальти уступили Севилью. В чемпионате же Рома при руководстве Моуриньо дважды подряд финишировала шестой, что не позволяло команде выйти в Лигу чемпионов.
Карьера Жозе Моуриньо
- португалец успел потренировать Бенфику, Лейрию, Порту, Челси, Интер, Реал, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Рому
- "Особенному" дважды удавалось выиграть Лигу чемпионов - из Порту в 2004-м и Интером в 2010-м
- в 2003 году Моуриньо также привел Порту к победе в Кубке УЕФА.
- во главе Манчестер Юнайтед Жозе стал победителем Лиги Европы в 2017 году
- также коуч является двукратным чемпионом Португалии и Италии, трехкратным – Англии и одноразовым – Испании.
- в 2010-м ФИФА признала Моуриньо лучшим тренером года