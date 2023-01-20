Как Запад становится нечувствительным к войне: о чем свидетельствует скандал на Australian Open

Почти год в Украине идет война, которую начала Россия. Она разрушает города и села, оставляя за собой только пожарища на их месте. И убивает мирное население, направляя на них свои смертоносные ракеты. Западный мир пытается поддерживать Украину, но с каждым днем для них эта война становится все дальше. И случай на теннисном турнире Australian Open только подтверждает это.

О постепенной отдаленности Запада от войны в Украине пишет австралийский писатель Пит Шмигель в колонке на Kyiv Post. Причиной таких размышлений стал случай на Australian Open.

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Грязная российская провокация

16 января стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису. Это один из четырех самых больших теннисных турниров в году. Но организаторы Australian Open своими поступками показали, что не могут справиться с последствиями полномасштабного вторжения России в Украину. Вместо того, чтобы запретить выступать спортсменам из России и Беларуси, как это сделали в 2022 году организаторы "Уимблдона", Tennis Australia разрешили российским игрокам участвовать в соревнованиях. Но чтобы показать свою "приверженность миру в Украине", организаторы провели благотворительный матч за мир. А россияне выступали как "нейтральные атлеты". Но даже это привело к неожиданным последствиям.

В первом круге турнира украинке Екатерине Байндль выпало играть против россиянки Камиллы Рахимовой. И на этот матч пришли российские болельщики. При этом они имели при себе огромный флаг России, который развернули на трибунах. А на одном из болельщиков была футболка с изображением российского президента Владимира Путина.

Российский флаг на трибунах во время матча украинки Байндль на Australian Open / кадр с трансляции

Такое поведение вызвало большой скандал в теннисном сообществе и среди украинцев. Так что даже украинский посол Василий Мирошниченко обратился к организаторам турнира по этому поводу. Как и украинская диаспора. И только под этим давлением организаторы турнира запретили болельщикам вывешивать российские флаги во время матчей.

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Нигде Tennis Australia – орган, управляющий турниром – не сделал ничего, чтобы осудить причины войны. Он также не требовал и не просил российских игроков высказать свою позицию по поводу войны. Даже после Олимпийских игр в Сочи-2014 и массовой дисквалификации российских спортсменов за допинг, Tennis Australia не демонстрирует никаких признаков признания того, что спорт является частью гибридной войны Путина.

В основе неправильного управления ситуацией Tennis Australia лежат более широкие тревожные тенденции в западных либерально-демократических странах, представляющих риски для будущих перспектив победы Украины, включая поток военной помощи.

"Нормализация ситуации"

Первую тенденцию можно выделить как "нормализация ситуации". В связи с этой тенденцией многие политические деятели, бизнесмены и СМИ рассматривают текущее вторжение России в Украину как нечто неизбежное, "еще одну войну в жестоком мире" и нечто, на что нужно обратить внимание с точки зрения уменьшения риска для себя (а не к украинцам). Хотя человеческие последствия войны трагичны в их сознании, а Украина является обиженной стороной, война стала вполне "нормальной" в их более широком мировоззрении.

Это просматривается и в заявлении Tennis Australia по поводу российского флага во время матча украинки. Их никоим образом не заинтересовало влияние этой ситуации на Екатерину Байндль, которая была пострадавшей. Это теннисистка из Николаева, который с начала войны почти каждый день находится под постоянными обстрелами со стороны российской армии.

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Кроме того, этот матч состоялся 16 января – через два дня после того, как Россия нанесла ракетный удар по Украине, когда одна из ракет попала в многоквартирный дом в Днепре, полностью разрушив один из подъездов, убив по меньшей мере 40 человек. Все эти преступления совершаются под российским флагом и при поддержке российского режима, представленного на трибунах Australian Open во время матча украинки.

Последствия ракетного удара России по Днепру 17 января 2023 года / фото Дмитрия Резниченко

Независимо от того, это Tennis Australia или другие, такие подходы представляют или глупое, или злонамеренное непризнание того, что ситуация, в которой оказалась Украина: беспрецедентна в современной истории; что геноцид и колонизация являются целями России; что на карту поставлены те же ценности Запада; что нужно сделать очень трудный выбор, иначе многие погибнут без нужды.

Зато часть западной элиты предпочитают более мягкий выбор. В случае Открытого чемпионата Австралии это означает исполнение символических жестов. Это так, словно когда вы говорите "мир" в каждой речи, и это освобождает вас от настоящей позиции по войне.

Как сказала Марта Костюк, одна из молодых украинских теннисных звезд: "Поскольку люди говорят, что они "не хотят войны", мы (украинцы) звучим так, будто мы хотим войны. Очевидно, мы тоже не хотим войны".

Действительно, к настоящему моменту российские призывы к "миру" являются зловещим прикрытием для продолжения разрушения и насилия.

"Посредственный менеджеризм" вместо лидерства

С этим связана и вторая тенденция: "посредственный менеджеризм". Это означает сделать минимум, необходимый для удовлетворения ожиданий заинтересованных сторон. Где-то дать оружие, сделать заявление, посетить Украину или "запретить российские флаги".

Опять же, двигателем здесь являются не интересы Украины или защита украинцев, или даже выживание западных ценностей, а выполнение необходимого минимума, чтобы сказать и показать, что ты "что-то делаешь". Но это стоит жизни украинцам.

Фактически, этот "менеджеризм" является полярной противоположностью лидерства.

В этой ситуации лидерство требует: а) знания конечной точки/цели, к которой следует стремиться; б) искреннее партнерство и прислушивание к пострадавшей стороне – Украине; c) ссылаться на демократические ценности, на которых основан Запад; г) осознание жертвы, требующейся для победы.

К сожалению, некоторые на Западе настолько привыкли "менеджерить", а не "брать на себя лидерство", что не могут носить футболку с надписью "Будь храбрым, как Украина". Как это сделал Борис Джонсон. Кто из западных лидеров руководит так, как он? Или, как Президент Украины, военачальники, машинисты, медсестры и энергетики?

Ханна Арендт говорила о "банальности зла" по отношению к нацистской Германии. В путинской России, в свете таких случаев, как теннисный турнир на другом конце планеты, сегодня есть некоторые стратеги, которые рады, что их война "нормализуется". Они еще больше удовлетворены другим примером того, как некоторым на Западе не хватает ясности видения и моральной смелости, чтобы сделать то, что нужно: признать ненормальность войны, а затем поддержать украинцев в искоренении врага во благо Запада.