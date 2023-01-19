Очередной инцидент произошел во время матча второго раунда Australian Open, в котором российский теннисист Андрей Рублев встречался с финном Эмилем Руусувори. На игру спортсмена из страны-агрессора пришли болельщики с украинским флагом.
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Рублев поспорил с болельщиками
Это не понравилось россиянину, который подошел к арбитру пожаловаться на болельщиков. Правда, Рублев пожаловался не на присутствие флага, а на их возгласы.
"Я сразу сказал рефери, дело не в флаге, они могут вывесить любое знамя, я полностью понимаю ситуацию.
Дело в том, что они стали говорить мне плохие слова и плохие вещи. Я сказал арбитру: "Дело не в флаге, но, пожалуйста, вы можете сказать им хотя бы не говорить плохих слов, когда идет смена сторон", – сказал Рублев.
Видео спора Рублева
Кроме того, во время матча Рублева оштрафовали за непристойное выражение ("бл*ха-муха"), которое он пытался безуспешно оспорить.
Отметим, что после замечаний арбитра украинские болельщики покинули трибуны. Что касается самой игры, то Рублев одержал победу над Руусувори и прошел в следующий круг.
Скандалы с россиянами на Australian Open
- Напомним, что во время матча на Открытом чемпионате Австралии между украинкой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой провокаторы вывесили флаг РФ.
- Кроме того, один из российских болельщиков сидел на матче в футболке с портретом Путина.
- После этого инцидента организаторы Australian Open запретили на турнире флаги России и Белоруссии.