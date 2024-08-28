Поединок закончился со счетом 1:1, а двухматчевое противостояние – 3:1 в пользу австрийцев. Поэтому киевляне оставили Лигу чемпионов, а осенью будут играть в Лиге Европы.

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Что сказал Шовковский после матча с Зальцбургом

После финального свистка состоялась пресс-конференция с участием главного тренера Динамо Александра Шовковского. Он рассказал, чего не хватило "бело-синим" для достижения положительного результата:

Футболисты старались сделать все от себя зависящее. И, думаю, упрекнуть команду в том, что она не имела желания, нельзя. Я поблагодарил ребят, они потратили очень много сил. Если отвечать непосредственно на ваш вопрос, то нам не хватило результата первого матча.

Также наставник киевлян подвел общие итоги по выступлению своей команды в квалификации Лиги чемпионов. В целом, он остался доволен подопечными и верит в их дальнейший прогресс.

"Это совсем другой уровень, это матчи Лиги чемпионов. И я повторюсь, что горжусь командой, их отношением, их работой. Это то, к чему мы стремимся в своей работе, чтобы улучшать свои действия – как индивидуальные, так и командные действия. Я всегда говорил своим подопечным, что единственный человек, на кого вы должны оглядываться – это вы в прошлом. Единственный человек, лучше которого вы должны быть – это вы в настоящем.

Думаю, мы однозначно сделали большой шаг вперед, и также думаю, что мы на правильном пути. Надо продолжать идти дальше. После неудачи в прошлогоднем выступлении на международной арене, думаю, мы сделали огромный шаг вперед, ну а дальше все только начинается – я уверен в этом", – сказал Шовковский.

Послематчевая пресс-конференция Шовковского: смотрите видео

Отметим, что следующий матч Динамо сыграет 1 сентября в УПЛ против черкасского ЛНЗ. Он начнется в 15:30.