Поєдинок закінчився з рахунком 1:1, а двоматчеве протистояння – 3:1 на користь австрійців. Тож кияни залишили Лігу чемпіонів, а восени гратимуть у Лізі Європи.

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Що сказав Шовковський після матчу з Зальцбургом

Після фінального свистка відбулася пресконференція за участі головного тренера Динамо Олександра Шовковського. Він розповів, чого не вистачило "біло-синім" для досягнення позитивного результату:

Футболісти намагалися зробити все від себе залежне. І, думаю, дорікнути команді в тому, що вона не мала бажання, не можна. Я подякував хлопцям, вони витратили дуже багато сил. Якщо відповідати безпосередньо на ваше питання, то нам не вистачило результату першого матчу.

Також наставник киян підбив загальні підсумки щодо виступу своєї команди у кваліфікації Ліги чемпіонів. У цілому, він залишився задоволений підопічними та вірить у їх подальший прогрес.

"Це зовсім інший рівень, це матчі Ліги чемпіонів. І я повторюся, що пишаюся командою, їхнім ставленням, їхньою роботою. Це те, до чого ми прагнемо у своїй роботі, щоб покращувати свої дії – як індивідуальні, так і командні дії. Я завжди казав своїм підопічним, що єдина людина, на кого ви маєте озиратися – це ви в минулому. Єдина людина, кращими за яку ви маєте бути – це ви в теперішньому.

Думаю, ми однозначно зробили великий крок уперед, і також думаю, що ми на правильному шляху. Треба продовжувати йти далі. Після невдачі в тогорічному виступі на міжнародній арені, думаю, ми зробили величезний крок уперед, ну а далі все тільки починається – я впевнений у цьому", – сказав Шовковський.

Післяматчева пресконференція Шовковського: дивіться відео

Зазначимо, що наступний матч Динамо зіграє 1 вересня в УПЛ проти черкаського ЛНЗ. Він розпочнеться о 15:30.